Koeman denkt toch weer aan komst van landgenoot

(The Sun)

Arsène Wenger vreest niet voor een vertrek van Alex Oxlade-Chamberlain. Hij is er honderd procent van overtuigd dat de Engelsman bij Arsenal zal blijven. (The Sun)

(The Sun)

Shay Given gaat op 41-jarige leeftijd mogelijk nog een nieuwe uitdaging aan. Sean Dyche hoopt de Ier deze zomer naar Burnley te halen. (The Sun)

Naast Liverpool overweegt ook buurman Everton om zich weer in de strijd om de verdediger van Southampton te mengen.

(The Sun)

Stoke City is niet van plan om Marko Arnautovic voor een appel en een ei te laten vertrekken. Geïnteresseerde clubs moeten ruim 34 miljoen euro betalen voor de ex-speler van FC Twente. (The Sun)