‘Willems slaat Sevilla af en wordt maandag medisch gekeurd in Duitsland’

Jetro Willems staat mogelijk voor een vertrek bij PSV. De linksback ontbrak zondagochtend op de training en dat heeft volgens enkele Duitse media te maken met een naderende overstap naar SC Freiburg. Willems zou zondag al worden verwacht bij de Bundesligist en maandag moet de medische keuring plaatsvinden. PSV wil de geruchten niet bevestigen of ontkennen, meldt het Eindhovens Dagblad.

Zaterdag trainde Willems nog wel mee bij PSV. maar stond hij niet in het beoogde basiselftal. Het is nog maar de vraag of de vleugelverdediger zondag in actie komt in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco. Freiburg is bezig met een verjongingskuur en versterkte zich deze transferperiode al met Bartosz Kapustka en Philipp Lienhart, die worden gehuurd van respectievelijk Leicester City en Real Madrid. In dat plaatje zou ook Willems passen.

De 23-jarige linkspoot zou bij de nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen de concurrentie moeten aangaan met Christian Günter. Die speelde vorig seizoen in 31 competitieduels bij Freiburg. Willems zou zelfs Sevilla hebben afgezegd om aan de slag te kunnen bij Freiburg. De vleugelverdediger maakte in 2011 de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV en kwam sindsdien tot 144 competitieduels. Zijn contract loopt nog een jaar door.