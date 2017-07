‘Wij konden geen reden bedenken waarom Ronaldo zou vertrekken’

Cristiano Ronaldo werd in de afgelopen maanden voorzichtig in verband gebracht met een rentree bij Manchester United, maar de Portugees lijkt ook deze zomer gewoon bij Real Madrid te blijven. José Mourinho heeft zich dan ook geen illusies gemaakt over een terugkeer van de aanvaller naar Old Trafford.

“We hebben er nooit aan gedacht, aangezien hij zo’n belangrijke speler is voor zijn huidige club en zoveel economische waarde heeft. Het is ons niet gelukt om een reden te vinden die ons heeft laten denken dat Ronaldo zou vertrekken. Als mijn club tijd gaat verspillen aan spelers die een mission impossible zijn, zal ik Manchester United niet verdedigen”, vertelde hij aan verslaggevers na de gewonnen oefenwedstrijd tegen LA Galaxy.

The Red Devils leken lange tijd wel in staat om Álvaro Morata naar Engeland te halen, maar kozen onlangs toch voor Romelu Lukaku: “Dat is een vraag voor Florentino (Pérez, voorzitter van Real, red.). Wat ik vandaag zeg is wat ik eerder heb gezegd. Clubs bepalen hoeveel ze willen hebben voor een speler, dat is niet aan degenen die een speler willen kopen.”

“Hij is van Real. Madrid heeft een beslissing gekomen en het is ons niet gelukt om tot een overeenkomst te komen. Het is simpel en jammer. Hij is een speler die onder mij het eerste elftal heeft gehaald. We kijken graag naar hem, hij is speciaal. Ik heb ervan genoten om zijn ontwikkeling bij Juventus en Real te volgen. Zo zit het, ik denk niet dat hij bij ons terecht zal komen.”