‘Renato Sanches kan voor maximaal 47 miljoen euro naar Italië verkassen'

AC Milan gaf deze zomer al meer dan 100 miljoen euro uit aan nieuwe spelers op de transfermarkt, maar de Italiaanse grootmacht lijkt zijn selectie nog lang niet rond te hebben voor aankomend seizoen. Record meldt dat Milan zich spoedig zal melden bij Bayern München met een bod op Renato Sanches.

Sanches werd vorig jaar door Bayern voor minimaal 35 miljoen euro weggeplukt bij Benfica, maar de negentienjarige middenvelder kende een uiterst moeizaam debuutjaar in Duitsland. Coach Carlo Ancelotti maakte in de Bundesliga slechts zeventienmaal gebruik van de dertienvoudig Portugees interantional en besloot zijn middenveld onlangs met de komst van James Rodríguez nog maar eens van een kwaliteitsinjectie te voorzien.

Sanches lijkt daardoor komend seizoen nog minder zicht op speeltijd te hebben en daar zou Milan nu van willen profiteren. I Rossoneri zouden de talentvolle middenvelder eerst voor twee jaar willen huren, à zeven miljoen euro, om hem vervolgens voor een transfersom van veertig miljoen euro definitief over te nemen van Bayern. Het huidige contract van Sanches in de Allianz Arena loopt nog door tot medio 2021. Eerder werd hij ook al in verband gebracht met een terugkeer naar Benfica.