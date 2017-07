AC Milan kaapt tiende zomerse aanwinst weg bij Lazio

Lucas Biglia is de tiende zomerse versterking van AC Milan, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Argentijnse middenvelder tekent een driejarig contract in Milaan en gaat naar verluidt 3,5 miljoen euro per jaar verdienen. Het is niet bekend welk bedrag Lazio ontvangt, maar volgens Italiaanse media gaat het om een transfersom van zeventien miljoen euro.

Door bonussen kan dit bedrag echter nog oplopen tot twintig miljoen. Biglia arriveerde vrijdagavond in Milaan en werd zaterdag medisch gekeurd door AC Milan. De middenvelder had bij Lazio nog een contract tot 2018, maar maakte er geen geheim van dat hij graag naar i Rossoneri wilde verkassen. “Deze transfer is enkel en alleen míjn beslissing geweest. Ik ben goed behandeld door Lazio, altijd. Mijn keuze voor Milan is een sportieve”, zei Biglia vrijdagochtend als in gesprek met de Italiaanse pers.

A.C. Milan heeft gewoon bijna een héél nieuw elftal gekocht! 😱😱 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 15 juli 2017

Lazio nam Biglia in 2013 voor 8,4 miljoen euro over van Anderlecht. De Belgen hadden de middenvelder zeven jaar eerder opgepikt bij het Argentijnse Independiente. Biglia genoot zijn opleiding bij Argentinos Juniors en speelde tot dusver 52 interlands voor de Argentijnse nationale ploeg.

AC Milan zit deze transferperiode niet bepaald stil. Biglia is alweer de tiende versterking voor i Rossoneri, die zich eerder versterkten met André Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez, Franck Kessié, Fabio Borini, Antonio Donnarumma en Leonardo Bonucci. Ook Pierre-Emerick Aubameyang zou nog in de belangstelling van i Rossoneri staan.