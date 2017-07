VZ Talentscout - In vluchtelingenkamp geboren tiener schittert op Gold Cup

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Alphonso Davies, de verrassing van de Gold Cup.

Door Robin Bruggeman

Voor aanvang van de wedstrijd tussen Frans-Guyana en Canada vorige week zaterdag was Florent Malouda, die als tachtigvoudig Frans international niet mee mocht doen met zijn geboorteland (en dat overigens een paar dagen later tegen Honduras wel deed), het belangrijkste onderwerp van gesprek. Na afloop van het duel was de aandacht echter volledig gericht op iemand die ruim twintig jaar jonger is dan de inmiddels 37-jarige Malouda: de 16-jarige Alphonso Davies zorgde met zijn twee treffers in de met 4-2 gewonnen wedstrijd voor de eerste Canadese zege op de Cold Cup sinds 2011 en werd ook nog eens de eerste in 2000 geboren speler die het net wist te vinden op een internationaal toernooi.

Dat Davies op 8 juli 2017 in het shirt van de Candese nationale ploeg het veld van de Red Bull Arena in Harrison, New Jersey zou betreden, stond bij de geboorte van het supertalent bepaald niet vast. De aanvaller kwam namelijk op een ander continent en in totaal andere omstandigheden ter wereld. Davies’ wieg stond in het Budubaram vluchtelingenkamp in Ghana, waar zijn Liberiaanse ouders Debeah en Victoria op de vlucht voor een burgeroorlog waren beland. Toen de kleine Alphonso vijf was, stak het gezin met zes kinderen de Atlantische Oceaan over, om in het Canadese Windsor te terecht te komen.

Together again! @Gloireamanda7 gets the call up to join @AlphonsoDavies for Tuesday's Amway Championship vs the Montreal Impact. pic.twitter.com/miR5RnOOCL — Marco Bossio (@bossio10) 22 mei 2017

Een verhuizing naar Edmonton volgde al snel, waarna twee jaar geleden Vancouver Whitecaps op de stoep stond. Davies ontwikkelde zich snel in de jeugd van de in de MLS uitkomende Canadezen en de rappe vleugelspeler maakte op vijftienjarige leeftijd al voor de eerste keer zijn opwachting in de hoofdmacht van de Caps. Een seizoen waarin hij regelmatig op een basisplaats mocht rekenen volgde en Davies maakte zijn eerste doelpunten in het Canadese bekertoernooi.

Aangezien de offensieve talenten in Candada vrij dun gezaaid zijn, kwam het niet als een enorme verrassing dat bondscoach Octavio Zambrano zich vlak nadat Davies begin vorige maand zijn Canadese staatsburgerschap kreeg meldde. In eerste instantie leek het de bedoeling om de dribbelaar rustig aan het spel bij de nationale ploeg te laten wennen, maar Zambrano besloot anders en nam Davies meteen mee naar de prestigieuze Gold Cup. Hier ruimde hij in de openingswedstrijd tegen Guiana al een basisplaats in voor de zestienjarige en Davies verscheen ook in de daaropvolgende wedstrijden aan de aftrap.

“Hij is een jongeman met een prachtige toekomst. Echt waar, the sky’s the limit en dat zeg ik omdat ik zijn karakter ken. Hij is een bescheiden jongen. Zoals de grote Pelé al eens zei: je moet nederig zijn voordat je groot kan worden. En hij is een bescheiden speler met het juiste gereedschap. Hoe ver hij het kan schoppen en wat hij kan bereiken zal de toekomst uitwijzen. We gaan er in ieder geval van genieten, want het zal een mooie reis worden”, legde Zambrano zijn keuze na de eerste wedstrijd uit.

Canada bereikte mede door drie doelpunten van Davies in de groepsfase de volgende ronde van de Gold Cup.

Davies maakt tijdens de Gold Cup niet enkel indruk op de bondscoach: “Fantastisch. Hij is waarschijnlijk de meest opwindende jongen, ik denk dat dat het goede woord is, hij is nog steeds een jochie, die ik met mijn eigen ogen heb gezien. Ik ga al even mee en hij is verreweg de meest getalenteerde, nederige, bescheiden jongeman waar ik mee op het veld heb gestaan”, reageerde Burnley-middenvelder, en Canadees international, Scott Arfield op de stormachtige entree van Davies. De kans is aanwezig dat de middenvelder het toptalent in de toekomst in de Premier League tegen gaat komen, aangezien naast Juventus ook Manchester United, Liverpool, Arsenal, Stoke City en Chelsea al interesse toonden.

“Ik weet dat een aantal van de grote Europese clubs hem in de gaten houdt en hoe meer je hem leert kennen, des te meer je gaat denken dat het hem ook echt gaat lukken”, gaat Arfield verder. De scouts van de Europese top zagen Davies in het tweede groepsduel met het enige Canadese doelpunt in het 1-1 gelijkspel tegen Costa Rica opnieuw een hoofdrol opeisen. De aanvaller viel twintig minuten voor tijd wel uit met een enkelblessure, maar was fit genoeg om vrijdagnacht het laatste kwartier van de in 0-0 geëindigde wedstrijd tegen Honduras mee te kunnen doen.

Davies geldt in Canada inmiddels als een rolmodel: “Mensen vertellen mij dat het inspirerend is en ik ben blij dat ik hen kan inspireren. Maar het is wel vreemd om zulke dingen te horen. Dit is mijn leven, dit is alles wat ik ken. Eerlijk gezegd wil ik gewoon zien waar dit mij zal brengen. Omhoog, omlaag, links rechts. Het maakt me niet uit. Ik wil er gewoon van genieten”, gaat hij zelf in gesprek met The Province nuchter in op zijn snelle doorbraak.

Waar de toekomst Davies ook heen zal voeren, één ding is zeker. De kersverse Canadees international beloofde zijn moeder dat hij hoe dan ook zijn middelbare school af zal maken en hij is van plan om zich daar aan te houden. Hoewel hij zich weinig kan herinneren van de eerste jaren van zijn leven in Budubaram, zal hij zijn afkomst nooit vergeten en dankt hij zijn ouders voor het scheppen van de kansen die hij in Ghana of Liberia nooit zou krijgen: “Zij willen dat wij de kennis opdoen die voor henzelf buiten bereik lag.”

Naam: Alphonso Davies

Geboortedatum: 2 november 2000

Clubs: Vancouver Whitecaps

Positie: linksbuiten

Sterke punten: techniek, dribbel, snelheid