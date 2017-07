AC Milan pakt door en keurt man van zeventien miljoen euro

Lucas Biglia is op Luchthaven Milaan-Linate gearriveerd om zijn transfer naar AC Milan af te ronden. De 31-jarige middenvelder werd opgewacht door een groep enthousiaste supporters en wordt vervolgens naar het Westin Palace Hotel.

De 49-voudig international van Argentinië wordt zaterdag medisch gekeurd en als er geen problemen aan het licht komen, dan tekent hij een meerjarig contract in het San Siro. Biglia heeft nu nog een contract tot medio 2018 bij Lazio, maar dat wordt tegen een bedrag van zeventien miljoen euro afgekocht, exclusief drie miljoen aan bonussen.

“Deze transfer is enkel en alleen míjn beslissing geweest. Ik ben goed behandeld door Lazio, altijd. Mijn keuze voor Milan is een sportieve. Ik heb er zo mijn redenen voor, maar wil daar niet over praten. Ik bedank de supporters, heel erg bedankt”, vertelde Biglia vrijdagmorgen al. De aanvoerder van Lazio speelde 133 wedstrijden voor i Biancocelesti.