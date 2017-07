‘Nouri was een van de eersten die mij succes wenste toen ik naar Vitesse ging’

Heel voetballend Nederland leeft mee met Abdelhak Nouri en ook Thulani Serero bidt voor de jongeling. De Zuid-Afrikaans international, die deze zomer Ajax inruilde voor Vitesse, is geschrokken van het tragische nieuws dat de Ajacied ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

"Ik ben heel erg geschokt na het nieuws", zegt de 27-jarige middenvelder in gesprek met Omroep Gelderland. In Amsterdam ging de Vitessenaar veel om met de twintigjarige creatieveling. "Hij is een hele goede vriend van mij. Hij was een van de eersten die mij succes wenste toen ik de overstap maakte naar Vitesse."

Donderdag vertelde Abderrahim, de oudste broer van Nouri, tegen het Algemeen Dagblad dat normaal functioneren al moeilijk wordt voor de Ajacied: "Als hij bijkomt, zou hij niet meer kunnen denken, eten, praten, lopen, zelfs waarschijnlijk niet eens iemand herkennen. Maar wij geven het niet op, wij geloven dat God bepaalt. Dat leert dit ons ook, dat het door God wordt bepaald. Het geloof leert ons ook te accepteren en we bidden voor zijn herstel."

Ook Serero geeft aan te zullen bidden voor Nouri. "Religie is heel belangrijk voor mij. Ik bid elke dag, voor mijzelf en voor mijn familie. Ik vraag overigens nooit wat van God, maar bedank hem alleen. Voor een wedstrijd is dat anders, dan zal ik niet voor een overwinning bidden, maar vragen om bescherming. Dat ik niet geblesseerd raak bijvoorbeeld."