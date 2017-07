Transfersom Veldwijk is bekend: ‘Misschien een beetje te veel toegegeven’

Lars Veldwijk is de nieuwe spits van FC Groningen. De 25-jarige aanvaller, die ook in de belangstelling stond van onder andere ADO Den Haag, komt over van het Belgische KV Kortrijk, dat hem de afgelopen maanden verhuurde aan het Noorse Aalesunds FK. Hij ondertekende woensdag in Groningen een contract voor drie jaar.

“De keuze voor Groningen is een gevoelskwestie. Ik wilde graag weer naar Nederland, mede vanwege familie, en voetballen in Nederland voelt toch als thuis”, aldus de ex-speler van onder meer FC Utrecht, Excelsior en PEC Zwolle op de clubsite. “Groningen is op dit moment nog geen thuis, maar hopelijk gaat dat snel komen.”

Veldwijk kon woensdagmiddag nog niet meereizen met de selectie voor een trainingskamp in Duitsland, omdat hij zondag eventueel nog moet spelen met Aalesunds. “Dat is wel lastig, want mijn gevoel ligt nu bij Groningen. Hopelijk zien de mensen daar aan mij dat ik zo snel mogelijk wil aansluiten bij mijn nieuwe club.” Doordat de competitie in Noorwegen in de zomer doorloopt, is Veldwijk wel direct speelklaar. “Ik ben topfit, het seizoen zou wat mij betreft morgen mogen beginnen.”

RTV Noord meldt dat de Eredivisionist 375.000 euro aan Kortrijk heeft overgemaakt om de aanvalsleider in te lijven. Algemeen directeur Hans Nijland erkent dat de onderhandelingen spannend waren. “Misschien hebben we nu een klein beetje te veel toegegeven, eerlijk gezegd. Maar je kunt niet altijd de winnaar zijn. Er waren meerdere clubs in het spel, maar het is een zeer verantwoorde deal”, aldus de sportbestuurder.