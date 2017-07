‘Internazionale bereidt bod van 55 tot 60 miljoen euro voor’

Internazionale heeft vergevorderde interesse in Radja Nainggolan, zo meldt La Gazzetta dello Sport. I Nerazzurri zijn bereid tussen de 55 en 60 miljoen euro te betalen voor de Belgisch international. Inter-trainer Luciano Spalletti laat op een persconferentie weten Nainggolan een zeer goede voetballer te vinden, terwijl de middenvelder zelf op social media nog meer twijfels zaait over zijn toekomst in Rome.

Toen Antonio Rüdiger zondag de overstap maakte van Roma naar Chelsea, zei Kevin Strootman via Instagram dat hij de Duitser gaat missen. Ook gaf de Oranje-international aan dat hij hoopt dat Rüdiger de laatste speler zal zijn die Roma verlaat, nadat eerder al onder anderen Mohamed Salah en Leandro Paredes vertrokken. Nainggolan reageerde op mysterieuze wijze op de post van Strootman: “Ik weet het niet.”

Spalletti maakt met zijn lovende woorden over de 29-jarige Nainggolan een vertrek alsmaar realistischer. De ex-trainer van de Romeinse club kon zijn waardering voor de mannetjesputter niet onder stoelen of banken schuiven. “Hij is een geweldige speler en ook totaal verschillend van hoe hij wordt neergezet in de media”, aldus de Italiaan. “Maar onze directeuren gaan over de transfers en zij weten wel wat ze moeten doen. Ik heb vertrouwen in hen.”

Bij TMW Radio ging Spalletti tevens in op het gerucht dat Kostas Manolas Rome gaat verlaten. “Inter is een goede mogelijkheid voor hem, net als veel andere clubs. Misschien Barcelona, misschien Real Madrid, misschien Juventus… Veel grote namen worden genoemd.” Spalletti realiseert zich dat er wel een duur prijskaartje hangt aan de 26-jarige verdediger. “Kostas is een Roma-speler en heeft nog een tweejarig contract daar.”