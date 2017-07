Nuytinck worstelt met kritiek: ‘Wat werd er gezegd? Juist, dat ik te dik was’

Bram Nuytinck is in principe begonnen aan zijn zesde seizoen bij Anderlecht, maar het is nog onduidelijk of hij deze zomer ook daadwerkelijk in Brussel blijft. Het contract van de verdediger loopt tot medio 2018 en hij is wel toe aan een nieuwe uitdaging. Een aanbieding van Olympiacos legde hij onlangs naast zich neer.

“Het is niet zo dat ik weg moet of weg wil bij Anderlecht. In mijn vijf seizoenen tot nu toe werd ik hier drie keer kampioen en toen we naast de titel grepen waren dat net de jaren dat ik minder vaak speelde. Ik geef altijd alles”, zegt Nuytinck in een interview met Het Nieuwsblad. Tegenover Het Laatste Nieuws vult hij aan: “Er is de voorbije vijf jaar inderdaad al wat gezegd en geschreven over mij.”

Vier jaar geleden kwamen vier spelers van Anderlecht te zwaar terug van vakantie, waardoor ze extra moesten trainen in de voorbereiding. Uit eigen beweging trainde Nuytinck met hen mee. “Maar wat werd er gezegd? Juist, Nuytinck is te dik. Maar het deert me niet meer. De statistieken spreken: tijdens mijn vijf jaar bij Anderlecht ben ik drie keer kampioen geworden. En weet je waar ik ook erkenning uit haal: de twee trainers waar ik voorheen mee werkte, John van den Brom en Besnik Hasi, wilden me allebei bij hun nieuwe club (AZ en Olympiacos, red.)", stelt de verdediger, die niet inging op een aanbieding van de Griekse topclubs. "Olympiacos was concreet, maar ik moest heel snel beslissen en wees het af."

“Wat mijn toekomst betreft, laat ik alle opties open”, vervolgt de 27-jarige Nuytinck. “Als ik me kan verbeteren met een transfer zal Anderlecht wel meewerken omwille van mijn bewezen diensten, maar net zo graag blijf ik in Brussel. Ik heb hier nog één jaar contract en er werd vorig seizoen al gepraat over een verlenging, maar die gesprekken vielen stil door blessures. Ja, ik revalideer nog van een achillespeesblessure, maar dat is niet chronisch.”