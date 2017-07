‘Hoeveel blessures heeft hij wel niet gehad? Een goed bedrag voor Feyenoord’

Terence Kongolo maakte vorige week de overstap van Feyenoord naar AS Monaco. De Rotterdammers ontvingen ongeveer vijftien miljoen euro voor de Oranje-international. Volgens fans van de landskampioen was dit bedrag aan de lage kant, maar Kenneth Perez vindt dat Feyenoord zeer tevreden mag zijn met de gesloten deal.

"Het is absoluut niet te weinig”, aldus Perez in gesprek met FOX Sports over het transferbedrag dat Feyenoord ontving voor de 23-jarige verdediger. “Je moet ook naar het verleden kijken. Hoeveel blessures heeft Kongolo wel niet gehad? Hij heeft niet alle wedstrijden gespeeld. Ik vind dat een goed bedrag”, aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax, PSV en FC Twente.

“Kijk, als er een Engelse club belt... Dan is het hek van de dam. Maar Monaco is waarschijnlijk niet zo heel gek. En AS Roma ook niet", doelt Perez op de overstap van Rick Karsdorp naar AS Roma. De Italiaanse topclub betaalde minimaal veertien miljoen euro voor de 22-jarige verdediger. "Laten we eerlijk wezen: we hebben het over een rechtsback en een linksback. Ik vind dat goede bedragen”, besluit Perez.