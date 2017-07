‘Focus ligt bij Vitesse, maar het motiveert me dat zulke clubs interesse hebben’

Milot Rashica is zelf niet echt bezig met de transfergeruchten omtrent zijn persoon. De 21-jarige vleugelaanvaller van Vitesse wordt begeerd door verschillende clubs, waaronder Udinese. De Serie A-club had eerder al een bod van vijf miljoen euro op tafel gelegd bij de Arnhemmers, maar dat werd resoluut geweigerd. Rashica zegt dat hij zich momenteel vooral concentreert op Vitesse.

"Van Udinese weet ik niet zoveel, dat is werk voor mijn zaakwaarnemer. Mijn focus ligt hier bij Vitesse, maar het is natuurlijk een goede motivatie voor mij als zulke clubs geïnteresseerd in mij zijn", zegt de international van Kosovo in gesprek met Omroep Gelderland. Algemeen directeur Joost de Wit liet vrijdag al weten dat Rashica niet te koop is: "Rashica is belangrijk voor ons team, dus wat ons betreft blijft hij bij Vitesse."

Vorig seizoen werd onvergetelijk voor Vitesse, want in de vorm van de KNVB Beker werd voor het eerst een prijs werd gepakt. Rashica kan het zich daarom voorstellen dat er belangstelling voor hem is. "We hebben vorig jaar iets groots bereikt met de club, dus het is logisch dat ze naar ons kijken. Maar ik wil er niet teveel over praten, ik wil mij focussen op de toekomst en kijken wat er gebeurt. We gaan nu op trainingskamp naar Oostenrijk en daar hard werken voor Vitesse."

Rashica komt sinds 2015 uit voor Vitesse en sindsdien kwam hij tot 64 competitieduels en 10 treffers. Vitesse beleeft een drukke transferperiode, want donderdag werd Chelsea-huurling Charlie Colkett nog binnengehaald als zevende zomerse versterking. Thulani Serero (Ajax), Thomas Bruns (Heracles), Fankaty Dabo (Chelsea), Bryan Linssen (FC Groningen), Remko Pasveer (PSV) en Tim Matavz (FC Augsburg) gingen hem voor.