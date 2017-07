Riedewald mist oefenduel en spreekt met ‘heel mooie club’

Jaïro Riedewald staat mogelijk voor een transfer. Ajax maakt zaterdag bekend dat de verdediger ontbreekt tijdens het oefenduel met Werder Bremen, omdat zijn management met toestemming van de Amsterdammers in gesprek is met een geïnteresseerde club.

In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Riedewald dat het gaat om een 'heel mooie club'. Tegenover De Telegraaf voegt hij toe: "De trainer hoorde van Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) dat er veel belangstelling is. Het is beter om nu even niet voor Ajax te spelen.", verklaart Riedewald, die tegen Voetbal International zegt dat buitenlandse clubs interesse in hem hebben. "Dan hoef je niet aan Rusland te denken. Mooie landen, goede competities, en ja, Frankrijk zit er ook tussen. Maar geen Olympique Lyon hoor."

Afgelopen seizoen moest Riedewald onder Peter Bosz genoegen nemen met een rol als wisselspeler. Hij kwam slechts zestien keer in actie in de Eredivisie, waarvan elf keer als basisklant. Het vertrek van Bosz naar Borussia Dortmund kan Riedewald nieuwe kansen bieden, zo beseft ook de twintigjarige mandekker. Eind vorige maand liet hij nog weten geen plannen te hebben om te vertrekken.

"Of ik vertrek? Dat is moeilijk te zeggen, maar zoals het er nu naar uitziet, blijf ik wel. En dan hopelijk met meer speeltijd", vertelde hij aan AT5. Riedewald ligt tot medio 2020 vast in Amsterdam. De linkspoot is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en maakt sinds 2013 deel uit van de hoofdmacht.

In het laatste seizoen van Frank de Boer, 2015/16, was hij nog een vaste waarde. Bosz gaf echter de voorkeur aan Nick Viergever. Mocht Riedewald vertrekken, dan is hij alweer de elfde speler die de topclub deze zomer verlaat. Onder de vetrokken spelers bevinden zich onder meer huurling Bertrand Traoré, Davy Klaassen, Diederik Boer, Heiko Westermann en Thulani Serero.