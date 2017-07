Van Crombrugge zag zelf af van transfer van drie miljoen euro naar Ajax

Benjamin van Leer was zeker niet de eerste kandidaat om het keepersgilde van Ajax te versterken. Hendrik Van Crombrugge was in beeld om in Amsterdam aan de slag te gaan, maar de doelman van KAS Eupen zag zelf af van een transfer. Ajax koos er vervolgens voor om Van Leer van Roda JC Kerkrade over te nemen.

Volgens Het Laatste Nieuws bereikte Ajax een paar weken geleden een akkoord met KAS Eupen over een transfersom van drie miljoen euro. Van Crombrugge zag op het laatste moment zelf af van een transfer. "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk besloten om te blijven", zo licht directeur Christoph Henkel toe.

"Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn." De 24-jarige doelman verlengde eerder dit jaar zijn contract tot de zomer van 2020.