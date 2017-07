ADO haalt vierde aanwinst: ‘Hij heeft een goede basis gelegd bij Ajax’

Bas Kuipers is de nieuwe linksback van ADO Den Haag. De 22-jarige vleugelverdediger komt transfervrij over van Excelsior, zo maakt ADO donderdag bekend. Na Joe van der Sar, Nick Kuipers en Lex Immers is hij de vierde zomeraanwinst van de Haagse club. Kuipers tekent een tweejarig contract en gaat de concurrentie aan met Aaron Meijers.

Zijn transfer betekent een hereniging met Alfons Groenendijk: in het seizoen 2015/16 werkte het tweetal samen bij Excelsior. Tussen 2014 en 2017 speelde Kuipers in totaal 76 duels in de Eredivisie voor Excelsior, waarin hij niet tot scoren kwam. In het seizoen 2013/14 kwam Kuipers namens Jong Ajax in de Jupiler League tot 26 optredens; ook toen werkte hij onder Groenendijk. Bovendien speelde de kersverse ADO-aanwinst drie keer mee bij Jong Oranje.

"Na drie jaar Excelsior vond ik het tijd voor een stap hogerop", legt Kuipers uit. Hij noemt ADO een 'prachtige club' en ziet uit naar de hereniging met Groenendijk, vertelt Kuipers. "Ik ga graag de strijd aan voor de linksbackpositie. Maar ik kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. ADO Den Haag heeft eind vorig jaar een goede reeks neergezet. Ik hoop die reeks door te kunnen trekken met de club."

Jeffrey van As, de manager voetbalzaken van ADO, vindt dat Kuipers bij Excelsior heeft bewezen een goede Eredivisie-voetballer te zijn. Ondanks zijn leeftijd heeft Kuipers veel ervaring, stelt Van As. "Daarvoor heeft Bas bij Ajax een uitstekende basis gelegd door de hele jeugdopleiding te doorlopen. Bas is een linksback, dat biedt ons weer extra mogelijkheden achterin. Voordeel is ook dat trainer Groenendijk hem goed kent."