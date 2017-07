‘Geld interesseert me heel weinig, ik ben blij dat ik terug ben bij ADO’

Lex Immers liet een week geleden zijn contract bij Club Brugge ontbinden. Hij had het wel gezien in het buitenland en wilde terug naar Nederland en zijn familie. Veel clubs hebben zich bij de Hagenaar gemeld, maar hij besloot terug te keren naar ADO Den Haag, waar hij zijn doorbraak kende en tussen 2007 en 2012 in de hoofdmacht speelde.

“Het is een beetje het verhaal van de eerste liefde”, vertelt Immers in gesprek met Omroep West. “Liefde is nu groter dan het geld is. Het geld interesseert mij heel weinig. Ik ben daarom blij dat ik weer terug ben. Ik wilde terug naar huis. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad in het buitenland, maar thuis trok gewoon veel meer. Wat hier nu op het veld staat, mijn vrouw, drie kinderen, ouders, broertjes en aanhang. Dat is het belangrijkste voor mij.”

Immers en ADO gingen enkele dagen geleden met elkaar om tafel en toen was het volgens de 31-jarige middenvelder al binnen een uur besloten. “Alles was goed en prima”, zegt de ex-speler van onder meer Feyenoord en Cardiff City, die in Den Haag zijn handtekening zette onder een tweejarig contract. “ADO was mijn eerste voorkeur. Je moet alle opties openhouden en dan moet je hopen dat ADO daar ook bij zit. Uiteindelijk kwamen ze.”

De fans hopen dat Immers met zijn ervaring veel kan betekenen voor de residentieclub. Immers zegt de hoge verwachtingen te begrijpen. “Ik weet hoe ik me de druk om moet gaan. Maar ik kan het niet alleen en dat is iets wat mensen ook wel moeten begrijpen. Ik hoop dat we samen successen kunnen behalen.”