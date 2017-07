‘Feyenoord staat er beter voor dan vorig jaar rond deze tijd’

Feyenoord werd afgelopen seizoen voor het eerst in achttien jaar weer landskampioen. Nu rijst de vraag of de Rotterdammers ook komend jaar weer mee kunnen doen om de titel. Ondanks de veranderingen in de selectie denkt NOS-commentator Arman Avsaroglu dat Feyenoord er beter voor staat dan vorig seizoen rond deze tijd.

Eljero Elia vertrok onlangs naar Medipol Basaksehir, terwijl Rick Karsdorp voor de nodige miljoenen verkocht werd aan AS Roma. Daarnaast stopte Dirk Kuyt als profvoetballer, maar technisch directeur Martin van Geel had weinig tijd nodig om de vervangers in huis te halen. Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat werden al gepresenteerd in De Kuip. De Rotterdammers zouden bovendien een akkoord hebben bereikt met Fiorentina over de huur van Kevin Diks.

“Feyenoord staat er beter voor dan vorig jaar rond deze tijd. De kern van de groep is intact gebleven. Het verlies van Elia en Karsdorp is goed opgevangen met Boëtius en Diks en in Amrabat hebben ze een versterking voor het middenveld gehaald”, stelt Avsaroglu tegenover de NOS, die verwacht dat Feyenoord Steven Berghuis nog over zal nemen van Watford. “Maar dat kan nog even duren. Anders zal er een andere buitenspeler komen. Feyenoord zal ook defensief nog iets erbij willen, omdat Sven van Beek nog steeds geblesseerd is.”

Ook de naam van Robin van Persie wordt nog altijd in verband gebracht met de landskampioen. “Maar daar willen ze niet voor betalen, dus dat zou alleen kunnen wanneer Fenerbahçe zich makkelijk opstelt”, besluit Avsaroglu. Feyenoord begint maandag aan het nieuwe seizoen met een besloten training, waarbij internationals Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Tonny Vilhena en Jens Toornstra ontbreken. Komende zaterdag staat de eerste openbare training op het programma, waarna het aansluitend de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding afwerkt tegen FC Lisse.