‘Sneijder en De Jong mogen niet mee naar trainingskamp van Galatasaray’

Igor Tudor heeft een duidelijk signaal afgegeven richting Wesley Sneijder en Nigel de Jong. Volgens BeIN Sports maken de middenvelders geen deel uit van de selectie van Galatasaray voor het trainingskamp in Slowakije. De oefenmeester lijkt daarmee opnieuw duidelijk te willen maken dat hij beide voetballers liever kwijt dan rijk is.

Tudor wil komend seizoen in 'een hoog tempo' voetballen en denkt dat Sneijder daar niet meer toe in staat is, zo gaf hij onlangs openlijk toe. "Sneijder is nog steeds een heel belangrijke voetballer, maar we moeten een keuze maken. Ik denk dat hij moeite heeft om het fysiek bij te benen. Bovendien heb ik in mijn systeem geen plek voor een 'nummer tien'. Met hem in de ploeg kan ik mijn ploeg niet laten voetballen."

Het contract van Sneijder, die contractueel voo 7,5 miljoen euro weg kan, loopt nog één seizoen door. Zaakwaarnemer Guido Albers benadrukte eerder dat de middenvelder zich niet zal laten wegjagen uit Istanbul. "De woorden van de trainer zijn voor ons geen enkel probleem", zo verzekerde de belangenbehartiger. "De visie van de trainer is helder en hij heeft zich daarover uitgesproken, maar Sneijder heeft niet de intentie om te vertrekken bij Galatasaray."

Sneijder, 33 jaar verdedigt sinds januari 2013 de clubkleuren van Cim Bom. "Hij houdt van Turkije en Istanbul. Daarnaast onderhoudt hij een speciale band met de club", vervolgt Albers, die evenwel schermt met de belangstelling van andere clubs voor Sneijder. "Er liggen aanbiedingen, maar Sneijder hoeft niet weg bij Galatasaray. Er is dagelijks contact met de clubleiding."

Volgens de laatste berichten uit Italië zouden het management van Sneijder en Sampdoria een principe-akkoord hebben bereikt: 2,5 miljoen euro per annum, in 2017/18 en 2018/19. Het is nu echter aan coach Marco Giampaolo, daar de directie van de club uit Genua eerder ook tot een vergelijk met Fiorentina over Josip Ilicic was gekomen.

Het contract van De Jong loopt eveneens volgend jaar zomer af. De 32-jarige middenvelder wacht de ontwikkelingen in Istanbul rustig af. De Jong werd eerder met een terugkeer naar Ajax in verband gebracht, maar tal van buitenlandse clubs hebben interesse in de voetballer die bij onder meer Hamburger SV, Manchester City en AC Milan voldoende internationale ervaring opdeed.