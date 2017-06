‘Barcelona hoopt spoedig verkoop van zeven miljoen euro af te ronden’

De wegen van Cristian Tello en Barcelona gaan scheiden, zo melden diverse Spaanse media donderdagavond. De aanvaller zal zich naar alle waarschijnlijkheid een dezer dagen gaan verbinden aan Real Betis, ook al vormt zijn salaris nog een laatste obstakel voor de Andalusiërs. De clubs kwamen al eerder tot een vergelijk over Tello.

Quique Setién, sinds enkele weken trainer van Betis, wil twee snelle vleugelaanvallers aan de selectie toevoegen en Tello moet de eerste worden. Technisch directeur Llorenç Serra Ferrer en zaakwaarnemer Josep Maria Orobitg praten al enkele weken over een eventuele overgang van de aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Fiorentina een goede indruk achterliet. Desondanks heeft hij geen toekomst in het Camp Nou.

Het contract van Tello met Barcelona loopt weliswaar nog een seizoen door, maar hij komt niet in de plannen van Ernesto Valverde voor. Barcelona en Betis bereikten eerder al overeenstemming over een transfersom van zeven miljoen euro. Als Serra Ferrer en Orobitg uiteindelijk ook op een lijn zitten, zal Tello de best betaalde speler van Betis worden. Tussen 2014 en 2016 werd de 25-jarige aanvaller aan FC Porto uitgeleend.