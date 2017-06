Mulder vervolgt loopbaan bij Swansea en tekent voor drie jaar

Erwin Mulder vervolgt zijn loopbaan bij Swansea City. De 28-jarige doelman maakt transfervrij de overstap van sc Heerenveen naar de club uit de Premier League en tekent voor drie jaar. Dat maakt de club uit Wales donderdag bekend via de officiële kanalen. Hij zal bij zijn nieuwe club de concurrentie aan moeten gaan met Lukasz Fabianski en Kristoffer Nordfeldt.

Mulder is de eerste aanwinst van Swansea deze zomer. Hij weigerde een nieuw contract in Friesland om een nieuw avontuur aan te gaan. Hij kon eerder al van Feyenoord naar Swansea, maar destijds koos hij voor zekerheid bij Heerenveen. Na twee jaar vond de keeper het tijd voor een nieuwe uitdaging en vervolgt hij zijn carrière in de Premier League. Maandag sluit Mulder aan bij de selectie van Swansea, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Na een uitleenperiode bij Excelsior werd Mulder eerste keeper bij Feyenoord, waar hij tussen 2009 en 2015 onder contract stond. Na de komst van Kenneth Vermeer werd Mulder naar de bank verdrongen en koos hij voor een vertrek naar Friesland. Daar was hij de afgelopen twee seizoenen eerste doelman.