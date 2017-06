Arsenal krijgt twee keer ‘nee’ te horen uit Frankrijk

De voorbereidingstrip van Arsenal naar Australië en China komt te vroeg voor Jack Wilshere. De middenvelder is nog herstellende van een beenbreuk. (Daily Mail)

Paris Saint-Germain heeft Pepe een éénjarig contract aangeboden. Nadat zijn contract bij Real Madrid afliep, is de Portugese verdediger transfervrij. (Daily Mail)

Olympique Lyon en AS Monaco hebben namelijk allebei een bod vanafgewezen.

AS Roma heeft na Rick Karsdorp en Héctor Moreno opnieuw een versterking binnen. Maxime Gonalons komt voor vijf miljoen euro over van Olympique Lyon en wordt volgende week medisch gekeurd. (Sky Italia)

(The Sun)

De onderhandelingen tussen Manchester United en Real Madrid over Álvaro Morata zijn vastgelopen. De Koninklijke wil een bedrag van negentig miljoen euro ontvangen voor de spits en dat vinden de Engelsen iets te veel. (The Sun)