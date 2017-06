Feyenoord mikte op Van Veldhoven: ‘Maar ik zei ’dit moeten we niet willen‘’

Martin van Geel werkte tussen 2008 en 2011 samen met Harm van Veldhoven bij Roda JC Kerkrade en wilde de Belgische oefenmeester enkele jaren later graag naar Feyenoord halen. Van Veldhoven zou in De Kuip de assistent moeten worden van Giovanni van Bronckhorst of Jean-Paul van Gastel, beiden waren destijds in beeld als opvolger van Fred Rutten, maar zag hier na een gesprek met Van Geel zelf van af.

"Het klopt dat hij me toen benaderde in zijn zoektocht naar een ervaren assistent. Dat lekte al snel uit, waarna er van allerlei kanten kritiek kwam", tekent Voetbal International op uit de mond van Van Veldhoven. "Waarom geen oud-speler? Waarom een Belg? Toen heb ik Martin meteen gezegd: dit moeten we niet willen."

Spijt van de gang van zaken heeft Van Veldhoven allerminst. "Er kwam een ander mooi avontuur op mijn pad", zegt hij, refererend naar het trainerschap dat hij vanaf medio 2014 een half jaar vertolkte bij Delhi Dynamos, een satellietclub van Feyenoord in India. Van Veldhoven is tegenwoordig als technisch directeur actief bij Roda.