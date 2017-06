Onduidelijkheid over Morata-transfer: ‘Er zijn geen onderhandelingen met United’

Het lijkt er niet op dat Álvaro Morata snel gepresenteerd zal worden bij Manchester United, zo valt op te maken uit de woorden van Florentino Pérez. De voorzitter van Real Madrid laat weten dat er ‘geen onderhandelingen gaande zijn’. Enkele weken geleden leek de deal op een haar na rond te zijn.

Toen zou Real Madrid plotseling meer geld hebben gevraagd voor de spits. Pérez ontkent nu dat er onderhandelingen gaande zijn met Manchester United. “Ik denk niet dat we momenteel aan het onderhandelen zijn met die club. Dat betekent niet dat er met mensen gesproken wordt, maar dat is iets anders”, zegt de voorzitter van Real Madrid tegenover esRadio.

“Ik heb volgens mij al een miljoen keer gelezen dat er een akkoord is over Morata. Dat is gewoon niet waar”, aldus Pérez. Diario Gol meldde dinsdag nog dat de deal vertraagd werd doordat de toekomst van Cristiano Ronaldo in Madrid onzeker is. Real Madrid zou Morata wel willen verkopen, om de nodige miljoenen te genereren voor de aankoop van Kylian Mbappé. In Manchester moet de Spaanse spits de opvolger worden van Zlatan Ibrahimovic.