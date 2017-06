‘Feyenoord en AS Roma bereiken akkoord over Karsdorp'

De transfer van Rick Karsdorp van Feyenoord naar AS Roma is zo goed als rond. Volgens Voetbal International zijn de clubs tot een akkoord gekomen over een transfersom van ongeveer zeventien miljoen euro. De 22-jarige verdediger stapte dinsdagochtend om 7.00 uur op het vliegtuig naar Rome.

Feyenoord bleef lang hoog in de boom zitten voor de Oranje-international en hield vast aan een vraagprijs van twintig miljoen euro. De regerend landskampioen van Nederland moet echter genoegen nemen met een iets lagere transfersom. Roma maakt zeventien miljoen euro over, terwijl De Telegraaf schrijft over een bedrag van zestien miljoen euro, dat kan oplopen tot negentien miljoen euro. Dinsdag wordt hij medisch gekeurd. Wanneer hij de keuring met succes doorstaat, tekent Karsdorp een contract voor vijf jaar.

Afgelopen zondag reisde een delegatie van AS Roma nog af naar Amsterdam, om de deal af te ronden met technisch directeur Martin van Geel. Laatstgenoemde bleef echter vasthouden aan de hoge vraagprijs, waarna de Italiaanse clubleiding onverrichter zake terugkeerde naar Italië. De standvastigheid van Van Geel lijkt zich nu uit te gaan betalen.