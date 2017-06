PSV getipt voor Mexicaan: ‘Ik vind hem nog beter dan Lozano’

PSV versterkte zich deze week met Mexicaans international Hirving Lozano. Co Adriaanse adviseert de Eindhovenaren om nog een Mexicaan naar Eindhoven te halen. Hij is onder de indruk geraakt met Javier Aquino, teamgenoot van Lozano bij Mexico tijdens de Confederations Cup in Rusland. Adriaanse slaat de buitenspeler nog hoger aan dan de PSV-aankoop.

"Ik vind hem eigenlijk nog beter dan Lozano", aldus Adriaanse bij de NOS over de 27-jarige international. Tijdens Mexico - Rusland (2-1) deed Aquino het als invaller heel goed in de ogen van Adriaanse. "Hij is een linkermiddenvelder die veel aan de buitenkant speelt. Het is geen scorende speler, maar hij heeft héél veel snelheid. Hij is voortdurend dreigend, houdt het goed breed aan de linkerkant. Het is geen Bart Ramselaar. Die komt altijd naar binnen."

Adriaanse denkt dat Aquino niet veel hoeft te kosten. "Hij speelt bij Tigres, in Mexico. Je kunt hem dus misschien voor een prikkie kopen", verwacht de voormalig trainer van onder andere Willem II, Ajax en AZ. "Met hem en Lozano heb je de vleugels meteen bezet. Je kunt zo ook allebei op links zetten. Dan kunnen ze elkaar aan die kant afwisselen.”