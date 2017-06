‘Hij is de topscorer van Man United, maar wordt vaak ondergewaardeerd’

Sinds zijn debuut in de Premier League op zestienjarige leeftijd is Wayne Rooney vijf keer landskampioen geworden. Ook heeft de 31-jarige routinier de Champions League, de Europa League, de FA Cup en vier maal de League Cup gewonnen. Toch krijgt Rooney regelmatig kritiek te verduren. De spits verdient meer respect, stelt Peter Crouch in gesprek met verslaggevers.

“Als je kijkt naar zijn carrière, dan vind ik dat Rooney is ondergewaardeerd”, aldus de spits van Stoke City. Crouch claimt jaloers te zijn op wat de aanvaller van the Reds allemaal heeft bereikt. “Hij is de topscorer van Manchester United aller tijden en is dat ook nog van Engeland. Hij heeft een fantastische loopbaan gehad.”

Rooney en Crouch kennen elkaar van het Engels nationaal team, waar de twee regelmatig samen speelden. De boomlange spits kent dan ook de kwaliteiten van de aanvaller van Manchester United. “Wayne is één van de beste Engelse spelers ooit. Ik denk dat, wanneer we terug kijken naar deze periode, we pas gaan beseffen wat Rooney heeft neergezet”, aldus Crouch.