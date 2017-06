Guardado geeft toe: ‘Er zijn altijd aanbiedingen’

ESPN meldde vrijdag dat Andrés Guardado een akkoord heeft bereikt met Los Angeles Galaxy en dat hij vanaf 2018 voor de club in de Major League Socer gaat spelen. De middenvelder liet zondag na de Confederations Cup-wedstrijd tegen Portugal (2-2) echter doorschemeren dat er nog geen knopen zijn doorgehakt.

“Ze schrijven mij al drie jaar naar de MSL toe”, zei Guardado. “Eerst zeggen ze dat ik naar Atalanta United ga en daarna weer naar een andere club. Er speelt iets, dat heb ik nooit ontkend. Er zijn toenaderingen geweest en er liggen altijd aanbiedingen, maar ik heb nog een jaar te gaan bij PSV en vertrek niet om het vertrekken.”

“Ik ben er gelukkig”, besloot de Mexicaan, die bij PSV inderdaad nog één jaar onder contract staat. Marcel Brands, de technisch manager van PSV, ontkende zaterdag nog in het Eindhovens Dagblad dat de transfer van Guardado naar Los Angeles in kannen en kruiken is: “Wij hebben van hen niets vernomen.”