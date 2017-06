‘Donnarumma speelt komend seizoen zeker nog bij AC Milan’

Ondanks dat Gianluigi Donnarumma via zijn zaakwaarnemer heeft aangegeven zijn contract niet te verlengen, speelt hij ook volgend seizoen voor AC Milan. Dat is de overtuiging van Massimiliano Mirabelli, de sportief directeur van i Rossoneri.

“Donnarumma is een geweldige kampioen, een geweldige gozer en een speler van Milan. Hij speelt komend seizoen zeker nog bij ons”, aldus Mirabelli, die niet kon bevestigen dat Milan van plan is om de keeper uit de selectie te verwijderen wanneer hij zijn mening over zijn contract niet bijstelt. “Het is de trainer die de beslissingen neemt.”

“De trainer geeft aan wie er op de bank zit en wie er op de tribune moet plaatsnemen. Dat geldt voor iedereen: niet alleen voor Donnarumma, maar ook voor de andere spelers en de spelers die nog komen gaan”, besluit Mirabelli. Donnarumma deed vorig seizoen in alle 38 competitiewedstrijden van Milan mee.