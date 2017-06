‘Inter wilde Messi hebben, maar de relatie met zijn vader stelde me gerust’

Lionel Messi maakte in 2004 zijn officiële debuut in het shirt van Barcelona en bleef de club sindsdien altijd trouw. Het had echter niet veel gescheeld of de Argentijnse superster had in 2006 de overstap gemaakt naar Internazionale, zo onthult voormalig voorzitter Joan Laporta in een interview met the Guardian.

Inter was bereid 150 miljoen euro neer te tellen voor de toentertijd negentienjarige Messi. "Ze wilden gebruik maken van de speciale clausule in zijn contract. Later hebben we die transferclausule verhoogd naar 250 miljoen, maar ik ben altijd gerustgesteld door de goede relatie die ik onderhoud met zijn vader, Jorge", zo legt de oud-president van de Catalaanse club uit.

"Ik vertelde hem dat ik hem niet zou verkopen en dat hij bij Barcelona gelukkig en succesvol zou worden", vervolgt Laporta. "'Jouw zoon is voorbestemd om de grootste uit de historie van de sport te worden en hier zal ik een ploeg om hem heen bouwen die hem daarbij zal helpen' vertelde ik hem." Messi won sinds zijn debuut onder meer viermaal de Champions League met Barcelona en werd tevens vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld.