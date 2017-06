‘Ik was kwaad toen mijn transfer naar Dortmund niet doorging’

Fedor Smolov speelde in het seizoen 2010/11 voor Feyenoord, maar kon toen geen potten breken. De van Dynamo Moskou gehuurde aanvaller bleef in twaalf wedstrijden droog staan, keerde terug naar Rusland en is inmiddels uitgegroeid tot misschien wel de beste spits van de Premjer Liga. Smolov kroonde zich het afgelopen seizoen voor de tweede keer op rij tot 's lands topscorer.

De 27-jarige Smolov maakte achttien doelpunten in 22 competitiewedstrijden en liet Artem Dzyuba (Zenit Sint-Petersburg; dertien doelpunten) en Quincy Promes (Spartak Moskou, twaalf doelpunten) daarmee achter zich. Toch had het niet veel gescheeld of Smolov had het seizoen niet eens afgemaakt bij FK Krasnodar, de club waarvoor hij sinds de zomer van 2015 speelt en waarbij hij nog een contract heeft tot medio 2019. Hij stond namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund.

“Ik was in de winter dicht bij een transfer. Ik heb lang gewacht op Borussia, want er werden onderhandelingen gevoerd. Ik was erg kwaad toen het niet doorging. Daarna kwamen de Chinezen met een moeilijk te weigeren aanbieding. Het klopt dat ik er meer dan tien miljoen euro per jaar had kunnen verdienen. Ik wist echter dat als ik op de aanbieding in zou gaan, ik waarschijnlijk nooit meer terug zou kunnen keren naar Europa”, aldus Smolov in een interview met Championat.

“Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik naar Europa wil, maar nu denk ik er niet concreet over na. Mijn huidige doelstelling is namelijk goed presteren op de Confederations Cup. Daarna zien we wel wat er gebeurt”, besluit de 21-voudig international die tot dusverre zeven keer scoorde voor zijn land. Met Rusland neemt hij het op de Confederations Cup in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland, Mexico en Portugal. De openingswedstrijd tussen het gastland en Nieuw-Zeeland begint zaterdag om 17.00 uur.