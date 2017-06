‘Er was al druk in Portugal, maar dit één van de grootste clubs ter wereld’

Manchester United rondde afgelopen week de transfer van Victor Lindelöf af. De verdediger komt voor 35 miljoen euro over van Benfica en tekende in Manchester een vierjarig contract. De Zweedse verdediger zegt tegenover MUTV dat een telefonisch gesprek met manager José Mourinho de doorslag gaven.

“Het was een goed gesprek. Ik vond het belangrijk om te horen wat hij te zeggen had. Hij heeft me alles over de club verteld en hij vertelde waarom hij me wilde hebben. Het voelt geweldig als een manager je zo graag wil hebben. Daar ben ik heel gelukkig mee”, zegt Lindelöf, die sinds 2012 bij Benfica speelde. In Portugal groeide de verdediger uit tot Zweeds international.

“Hij is een geweldige coach en het is een geweldige kans om met hem te werken”, vervolgt de verdediger zijn verhaal. “Er is hier overal druk. Dat was er ook al in Portugal, maar bij één van de grootste clubs van de wereld zal dat alleen maar groter zijn. Dat is ook leuk, heel inspirerend. Waar je ook speelt, je moet je altijd aanpassen aan je nieuwe omgeving. Of het nu Engeland, Duitsland, Italië of Spanje is. Ik kijk ernaar uit en ik vertrouw op mijn kwaliteiten.”