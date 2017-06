VZ Talentscout - ‘Turkse Dybala’ ontketent Engelse transferoorlog na droomjaar

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Cengiz Ünder, brutale smaakmaker op het middenveld bij Medipol Basaksehir en een van de grootste talenten van Turkije.

Dinsdag trok Basaksehir circa 1,5 miljoen euro uit voor de komst van Eljero Elia, verzekerden Turkse media. Daarmee overtreft de Süper Lig-sensatie nu al het transferbudget van afgelopen zomer. Destijds deed Basaksehir twee aankopen: het Oostenrijkse St. Pölten ontving 500.000 euro voor Cheikhou Dieng en Ünder kwam voor 700.000 euro over van tweededivisionist Altinordu. Dieng werd alleen ingezet in bekertoernooien en werd na een halfjaar verhuurd aan zijn vorige club; aanvallende middenvelder annex linkshalf Ünder bleek een regelrecht schot in de roos.

Na slechts tweeënhalve maand in de Süper Lig liet Fatih Terim het flegmatieke toptalent debuteren in de selectie van Turkije. Op dat moment was Ünder bijna niet meer te negeren, want zijn opmars ging gepaard met de bliksemstart van Basaksehir in de competitie. De 27 jaar oude club, pas sinds 2014 weer actief op het hoogste niveau, stond verrassend bovenaan met Ünder als een van de uitblinkers. Zijn eerste interland vond plaats op 12 november tegen Kosovo in de WK-kwalificatiereeks. Nadien volgden nog drie optredens met het Turkse elftal, waarin Ünder tweemaal tot scoren kwam.

Het doelpunt van Cengiz Ünder in het duel met Moldavië op 27 maart:



Op 27 maart maakte Ünder zijn eerste interlanddoelpunt in het vriendschappelijke duel met Moldavië (3-1 zege) en dat mocht er wezen: de jongeling werd in de voeten bediend door Okay Yokuslu, draaide open en haalde vanaf een meter of 25 verwoestend uit rechterhoek. De linksbenige belofte deed op 5 juni een helft mee in het oefenduel met Macedonië (0-0) als vervanger van Enes Ünal en speelde zes dagen later de volledige returnwedstrijd tegen Kosovo in de WK-kwalificatiecyclus. Hij bracht Turkije met een kopbal op een 1-2 voorsprong en uiteindelijk won de ploeg met 1-4.

Ondertussen bleef Ünder bezig aan een indrukwekkend seizoen met Basaksehir. De technisch begaafde spelmaker van 1 meter 73, voormalig jeugdinternational voor Turkije Onder-18, Onder-19 en Onder-21, viel op met zijn vermogen om tegenstanders te passeren, medespelers te lanceren en geregeld een doelpunt mee te pikken. Soms waren dat er twee, en dan ook in topwedstrijden: op 26 april tegen Fenerbahçe in de halve finale van de beker (2-2) en vier dagen later tegen Besiktas in de competitie (3-1).

Het eerste doelpunt van Cengiz Ünder tegen Fenerbahçe, met zijn mindere rechterbeen:



Het sprookje kende geen gelukkig einde voor Basaksehir, want de bekerfinale ging verloren en Besiktas ging ervandoor met de landstitel. Toch heeft Ünder zijn visitekaartje afgegeven. De totale balans: 43 officiële duels, 9 doelpunten en 7 assists. De revelatie van de Süper Lig heeft een ware transferoorlog ontketend: zowel Manchester United als Tottenham Hotspur jaagt geestdriftig op Ünder, een bod van 6,5 miljoen euro van Lille is volgens TRT afgewezen en Kicker schrijft dat SC Freiburg belangstelling heeft. De Bundesligist is naar verluidt geschrokken van de vraagprijs die Basaksehir hanteert. De nummer twee van Turkije zet in op circa vijftien miljoen euro en dat is Freiburg te gortig, waardoor de club hoopt op een huurconstructie.

De transfersom vormt voor Manchester United en Tottenham een minder groot obstakel. De afgelopen weken besteedden de Engelse kranten veel aandacht aan Ünder, die wordt voorgesteld als de 'Turkse Paulo Dybala'. Al enige tijd zou Basaksehir in onderhandeling zijn met beide Premier League-clubs. "Er waren scouts uit de Premier League en LaLiga tijdens de derby tegen Besiktas", bevestigde Basaksehir-voorzitter Göksel Gümüsdag eind april. "De details zal ik later onthullen, want ik wil de ploeg niet afleiden. We willen Ünder niet verkopen, maar na afloop van het seizoen gaan we de situatie bekijken."

De cijfers van Cengiz Ünder, afgelopen seizoen in de Süper Lig.

Het meest opvallende nieuwtje kwam eind vorige maand uit Turkije. Naar verluidt overwegen Manchester United en FC Twente een nieuwe samenwerking en daardoor krijgen de Enschedeërs mogelijk de beschikking over spelers die niet aan de slag kunnen in het team van José Mourinho. Een van die spelers zou Ünder kunnen worden. De eventuele zomeraankoop zou niet meteen in aanmerking komen voor een werkvergunning in Engeland, daar hij niet in 75 procent van de interlands speelde in de afgelopen twee jaar. Alleen een status als 'exceptioneel talent' zorgt ervoor dat Ünder meteen in Engeland aan de slag kan.

De Nederlandse media schrijven niet over de link met Twente en het is dan ook de vraag hoe betrouwbaar het bericht is. Succestrainer Abdullah Avci hoopt in ieder geval nog een jaar te kunnen beschikken over zijn smaakmaker. "We weten dat Cengiz in de gaten wordt gehouden en aanbiedingen krijgt. Daar spreekt iedereen over. We houden rekening met een vertrek, maar het zou voor hem beter zijn om nog een jaar hier te blijven", zei Avci deze week. Het contract van Ünder in Istanbul loopt nog vier jaar door. Het perspectief bij Basaksehir is niet grauw: de club kan zich via de voorrondes kwalificeren voor de Champions League.

Naam Cengiz Ünder

Geboortedatum 14 juli 1997

Club Medipol Basaksehir

Positie Aanvallende middenvelder/linkshalf

Sterke punten Techniek, schot, steekpass