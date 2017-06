‘Terry spreekt tijdens golfrondje in Portugal over transfer naar Championship’

John Terry heeft een aanbieding van Aston Villa in beraad, schrijft Sky Sports maandagavond. De verdediger nam vorige maand afscheid van Chelsea en staat voor een transfervrij vertrek, maar zijn bestemming is nog onzeker. Steve Bruce denkt dat Terry te porren is voor een stap omlaag naar de Championship.

Vrijdag plaatste Terry een foto op Instagram vanuit de Algarve, waar hij met Bruce aan het golfen was. Volgens Sky Sports spraken de trainer van Aston Villa en Terry bovendien over een transfer naar de club uit Birmingham. The Villans hopen dat de routinier een bijdrage kan leveren in de jacht op promotie, volgend seizoen.

Terry staat open voor de Championship, maar is er tegelijkertijd van overtuigd nog mee te kunnen op het hoogste niveau. Hij zou ook aanbiedingen uit de Premier League hebben ontvangen. Met name Bournemouth wordt regelmatig in verband gebracht met de 36-jarige Engelsman. Terry verlaat Chelsea deze zomer na negentien jaar in het eerste.