Belofte van Achilles staat voor transfer naar Spanje: ‘Een mooie kans’

De kans is aanwezig dat Nando Parisius volgend seizoen in Spanje speelt. De negentienjarige middenvelder speelde afgelopen seizoen voor de beloftenploeg van Achilles’29, maar verbond zich onlangs aan een Spaanse zaakwaarnemer. Daardoor speelde Parisius onlangs een aantal proefwedstrijden in Spanje.

“Het kwam zomaar op mijn pad. Een mooie kans. Mijn droom is om profvoetballer te worden, maakt niet uit op welke manier. Binnenkort wordt duidelijk of ik een aanbod krijg van een club”, zegt Parisius in gesprek met De Gelderlander. De jeugdinternational van Curaçao kwam vorige zomer over vanuit de jeugd van NEC, maar speelde afgelopen seizoen alleen bij de beloften van Achilles’29.

“Natuurlijk is er ook nog een kans dat ik gewoon blijf. Achilles is een goede club voor me. Ik ben er goed geholpen”, stelt de middenvelder, die veel met blessureleed kampte. “Uiteindelijk ben ik eraan geopereerd, maar ik heb anderhalf jaar niet kunnen voetballen. Dat was zwaar. Daarom ben ik echt blij dat ik dit seizoen bij Achilles alles kon spelen en nog steeds topsport kan bedrijven.”