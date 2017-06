‘Klaassen verlaat Ajax binnen tien dagen voor bijna 23 miljoen euro’

Everton maakt werk van de komst van Davy Klaassen, zo schrijven diverse media in Engeland zondag. Volgens onder meer The Daily Mirror nadert de club van manager Ronald Koeman een akkoord over een transfersom van twintig miljoen pond, omgerekend 22,7 miljoen euro, voor de middenvelder annex aanvoerder van Ajax.

Voor Koeman geniet de komst van Klaassen de hoogste prioriteit, zo klinkt het. De clubleiding hoopt de 24-jarige Oranje-international binnen nu en tien dagen aan de loonlijst van the Toffees toe te kunnen voegen. De komst van Klaassen zorgt voor nog meer vraagtekens achter de continuïteit van Ross Barkley op Goodison Park, daar de Engels international geen heil lijkt te zien in een nieuwe overeenkomst.

Het is niet de eerste keer dat Klaassen aan Everton wordt gelinkt. De aanvoerder van Ajax werd ook met clubs als Napoli en AS Roma in verband gebracht. Ajax hanteerde de afgelopen periode een vraagprijs van 25 à 30 miljoen euro, maar media in Engeland verzekeren dat biedingen vanaf 20 miljoen euro ook zullen worden bekeken. Klaassen, goed voor 55 treffers in 180 duels, heeft een contract tot 2019.