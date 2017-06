Kane redt Engeland in bizarre slotfase na vrije trappen Griffiths

Engeland heeft een nederlaag op bezoek bij Schotland op de valreep weten te voorkomen. The Three Lions leken op weg naar een overwinning in Glasgow dankzij Alex Oxlade-Chamberlain, maar twee knappe vrije trappen van Leigh Griffiths in minuut 87 en 90 zorgden voor een complete ommekeer. Diep in de blessuretijd maakte Harry Kane de 2-2, waardoor Engeland ongeslagen blijft in Groep F.

Schotland - Engeland 2-2

Van beide kanten was de eerste helft niet indrukwekkend. Schotland, dat een overwinning goed kon gebruiken in de jacht op de tweede plaats, begon sterker in Glasgow. Het team van Gordon Strachan slaagde erin om Engeland vroeg onder druk te zetten, al wisten de bezoekers zich daaronder uit te voetballen. Gaandeweg nam Engeland de overhand. Met name vanaf de linkerflank, vaak met een hoofdrol voor Adam Lallana, zorgden de bezoekers voor gevaar. Harry Kane had tot tweemaal toe geen succes met een volley, Marcus Rashford schoot naast en Lallana vuurde de bal in het zijnet.

Er waren dus wel kansen voor Engeland in de eerste helft, maar het tempo lag te laag om Schotland echt in de problemen te brengen. Na rust kreeg Jake Livermore de grootste kans namens de manschappen van Gareth Southgate: de middenvelder drong het zestienmetergebied binnen en schoot via Lallana op de paal. Aan de overzijde liet Andrew Robertson een goede kans onbenut. Southgate bracht Oxlade-Chamberlain binnen de lijnen en de invaller brak de wedstrijd uiteindelijk open. Na een ingooi kapte hij het zestienmetergebied binnen en zijn inzet was doelman Craig Gordon te machtig.

Schotland verraste echter vriend en vijand door het duel compleet te kantelen. Vijf minuten voor tijd mocht Griffiths aanleggen voor een vrije trap en die krulde hij buiten bereik van Joe Hart: 1-1. Engeland was gewaarschuwd toen Griffiths even daarna opnieuw achter de bal ging staan voor een vrije trap, maar toch mikte hij de bal opnieuw feilloos binnen in de linkerhoek. Voor het eerst sinds 1999 leek Engeland te gaan verliezen van Schotland, maar dankzij Kane eindigde het duel toch in evenwicht. Raheem Sterling pompte de bal in het strafschopgebied en Kane stond op de juiste plek om van dichtbij zijn eerste interlandgoal in ruim een jaar te maken.

Azerbeidzjan - Noord-Ierland 0-1

Het leek 0-0 te blijven in Baku en daar mocht Noord-Ierland niet ontevreden over zijn, want in de slotfase zette Azerbeidzjan aan. Toch zorgde Stuart Dallas in de blessuretijd voor de beslissing met zijn allereerste doelpunt ooit voor Noord-Ierland. De ploeg zet daarmee een belangrijke stap op weg naar de tweede plek in Groep C. Tsjechië kan later op de avond op twee punten achterstand komen, maar dan moet het zien te winnen in Noorwegen.