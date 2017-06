‘Ten Hag haalt oude bekende met potentie transfervrij naar FC Utrecht’

Chris David verruilt Go Ahead Eagles voor FC Utrecht, zo meldt de Stentor dinsdagavond. De middenvelder beschikt over een aflopend contract met Deventer club, die probeerde om de contractuele samenwerking te verlengen. De lokroep van zijn voormalig trainer Erik ten Hag deed de 24-jarige David anders besluiten.

David, die herstelt van een tweede kruisbandblessure, kent Ten Hag van zijn periode bij FC Twente, waar de coach van FC Utrecht destijds hoofd opleiding was. Ten Hag ziet ondanks twee kruisbandblessures nog veel potentie in de linksbenige spelmaker, al zal de gebruikelijke medische keuring meer dan ooit doorslaggevend zijn om in de Domstad aan de slag te kunnen.

David speelde de laatste anderhalf jaar door zijn blessureleed geen enkele wedstrijd voor Go Ahead Eagles. Tot zijn eerste blessure was de middenvelder, die eerder voor FC Twente en Fulham uitkwam, smaakmaker in De Adelaarshorst. FC Utrecht trok dinsdag na Cyriel Dessers opnieuw een spits aan. De boomlange Simon Makienok, een 26-jarige Deen van 2.01 meter, is komend seizoen in stadion Galgenwaard te bewonderen.