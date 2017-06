Basisklant NEC naar Duitsland: ‘Ik ken Torsten Frings nog van Werder’

NEC neemt na een seizoen al afscheid van Julian von Haacke. De middenvelder had een doorlopend contract tot medio 2019, maar NEC heeft een akkoord bereikt met Darmstadt 98 over een transfer. Dat laat de Nijmeegse degradant dinsdagavond weten via de officiële kanalen. Ook Darmstadt maakt melding van de transfer.

De Duitse club, afgelopen seizoen eveneens gedegradeerd uit de hoogste divisie, wordt getraind door Torsten Frings. Die kent Von Haacke nog van hun gezamenlijke periode bij Werder Bremen; NEC haalde de linkspoot weg bij het tweede elftal van die club. "Julian is een zeer getalenteerde speler. Ik ken hem al geruime tijd en we hielden hem al lang in de gaten. We zijn erg blij met zijn komst", zegt Frings op de website van Darmstadt.

"Ik vertrouw erop dat hij zijn indrukwekkende prestaties in Nederland doortrekt in de 2. Bundesliga", concludeert de trainer. De 23-jarige Von Haacke, vorig seizoen goed voor dertig wedstrijden bij NEC, zegt blij te zijn met zijn overstap. "Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij de juiste stap is. Ik ken Torsten van Werder Bremen en dat was zeker een reden voor deze transfer."