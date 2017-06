‘Borussia Dortmund biedt Bosz grootste contract uit loopbaan aan'

Borussia Dortmund heeft miljoenen over voor het aantrekken van Peter Bosz als opvolger van Thomas Tuchel. De topclub uit Duitsland wil ver gaan om de trainer van Ajax over de streep te trekken, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. Volgens het dagblad kan Bosz een salaris bieden dat hij in zijn hele leven nog nooit heeft gekregen.

Bosz kan vier miljoen euro per jaar toucheren als hij besluit om van werkomgeving te veranderen, zo klinkt het. De oefenmeester van Ajax wordt door die Borussen gezien als 'de oplossing' om weer mee te draaien in de absolute top. Zaterdag en zondag vindt er bij de Amsterdamse club topoverleg plaats, maar ook bij de nummer drie van het meest recente Bundesliga-seizoen.

In het meerjarige contract van Bosz met Ajax staat immers geen enkele clausule. De verliezend Europa League-finalist is dan ook zeker niet verplicht om de oefenmeester, die als speler een seizoen voor het Duitse Hansa Rostock uitkwam, na een seizoen al te laten gaan, tenzij het financiële voorstel van Borussia Dortmund niet te weigeren valt.

Ajax kan in principe vragen wat het wil voor het nog twee jaar doorlopende contract van Bosz. De man die die het jonge Ajax (weer) liet voetballen in de geest van Johan Cruijff heeft naar verluidt ook intern nog niet laten weten of hij wil vertrekken. Na de verloren Europa League-finale zei hij: "Ik heb hier een driejarig contract ondertekend, dus een vertrek zie ik zo’n vaart niet lopen. Dat is mijn zorg niet. Mijn zorg is die jongens hier te houden", doelde hij op een mogelijke exodus van spelers.