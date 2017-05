‘Manchester United slaat formeel bod van 69 miljoen euro af’

Manchester United heeft een formeel bod van 69 miljoen euro afgeslagen, zo verzekert Sky Sports woensdagavond. Real Madrid zou opnieuw hebben geprobeerd om David de Gea van de Premier League-club over te nemen. De doelman uit Spanje was in de zomer van 2015 bijna speler van de Champions League-finalist.

De overgang van De Gea naar het Santiago Bernabéu liep destijds op de slotdag van de zomerse transfermarkt spaak. De 26-jarige doelman ondertekende vervolgens een nieuw contract met Manchester United. De huidige overeenkomst loopt nog twee seizoenen door, met een optie voor nog een contractjaar. Britse media verzekeren dat de Spaans international dit keer geen reden ziet om in de zomer een transfer te maken.

Manchester United betaalde Atlético Madrid in de zomer van 2011 ruim twintig miljoen euro voor De Gea, die overigens in de finale van de Europa League niet in het doel stond. Sergio Romero kreeg de voorkeur van José Mourinho, die desondanks de Spanjaard niet kwijt zal willen met oog op de terugkeer in de Champions League. De verwachting is dat Real Madrid met een verbeterd bod op de proppen zal komen.