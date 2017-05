Bondscoach Italië laakt ‘bizar besluit’ United: ‘Maar we gaan er niet om huilen’

De Italiaanse bondscoach Gian Piero Ventura zal flink moeten puzzelen in zijn verdediging voor de aankomende oefenwedstrijden tegen San Marino en Uruguay. Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn allen hoogstwaarschijnlijk niet beschikbaar doordat zij zaterdagavond nog met Juventus in actie komen tegen Real Madrid in de finale van de Champions League. Daarnaast staat ook achter de naam van Matteo Darmian vooralsnog een groot vraagteken.

Darmian stond vorige week negentig minuten binnen de lijnen namens Manchester United in de Europa League-finale tegen Ajax, waardoor de vleugelverdediger zich van zijn werkgever pas vanaf 5 juni bij de Italiaanse selectie mag voegen. "Een bizar besluit, aangezien hij sinds de finale al geen verplichtingen meer heeft", zo vertelt Ventura daags voor het duel van woensdagavond met San Marino op een persconferentie. "Ik denk dat we het ook tegen Uruguay zonder hem moeten doen, maar we gaan er niet om huilen."

De 69-jarige Ventura staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij i Azzurri en kent tot nog toe een prima WK-kwalificatiecampagne. Italië heeft na vijf duels in zijn groep dertien punten, evenveel als koploper Spanje. Op 11 juni vervolgt de ploeg de cyclus met een thuiswedstrijd tegen het vooralsnog puntloze Liechtenstein.