Update: Internazionale komt met witte rook over Spalletti

Luciano Spalletti is niet langer de trainer van AS Roma. De club uit de hoofdstad maakt dinsdagochtend via de officiële kanalen bekend dat er na anderhalf jaar een einde komt aan de samenwerking. De 58-jarige Spalletti had een aflopend contract in het Stadio Olimpico.

“Wij willen Spalletti bedanken voor zijn geweldige verrichtingen bij en bijdrage aan deze club. Onder zijn leiding heeft de club de meeste punten gepakt in de clubhistorie en maakte men tevens de meeste doelpunten. We wensen Luciano alle goeds voor in de toekomst”, aldus voorzitter James Pallotta. Spalletti heeft naar verluidt besloten om te vertrekken omdat hij bij Internazionale het stokje kan overnemen van de begin mei ontslagen Stefano Pioli.

Rome is voor Eusebio Di Francesco geen onbekend terrein. De trainer speelde er tussen 1997 en 2001 als linkshalf 129 wedstrijden en ging na zijn loopbaan als teammanager aan de slag bij AS Roma.

Spalletti liet maandag in een interview met Sportitalia al doorschemeren dat hij in navolging van icoon Francesco Totti zou vertrekken bij i Giallorossi: “Ik kwam terug toen Roma in een moeilijke periode zat. We hebben geen prijzen gewonnen, maar iedereen die denkt dat het behalen van de tweede plaats een nederlaag is, moet beseffen hoe hard we voor die zogenaamde nederlaag hebben gewerkt.” De oud-verdediger geeft later op de dinsdag een persconferentie.

“Ik ga belangrijke dingen zeggen, te beginnen bij het benoemen van het feit dat Roma de Champions League heeft gehaald”, knipoogde de oefenmeester, die met Roma twee keer de Coppa Italia won (2006/07 en 2007/08) en één keer de Supercoppa (2007) in de wacht sleepte. Hij was ook nog werkzaam bij onder meer Zenit Sint-Petersburg en met die club werd Spalletti twee keer kampioen, pakte hij één keer de beker en eenmaal de Supercup. Spalletti wordt waarschijnlijk opgevolgd door Eusebio Di Francesco.

De 47-jarige EDF staat sinds de zomer van 2012 aan het roer bij Sassuolo en boekte aansprekende resultaten met i Neroverdi. Hij won in het seizoen 2012/13 de Serie B en promoveerde daardoor met de club naar het hoogste niveau van de voetbalpiramide. Hij werd in januari 2014 ontslagen, maar werd twee maanden later weer aangesteld en behoedde de club voor degradatie. Sassuolo eindigde vervolgens als twaalfde, zesde en twaalfde en bereikte tevens de groepsfase van de Europa League.

Update 3 juni 18.36 uur - ‘Spalletti en Internazionale akkoord over tweejarig contract’

Luciano Spalletti wordt de nieuwe trainer van Internazionale. Diverse Italiaanse media melden zaterdagavond dat de trainer een akkoord heeft bereikt over een tweejarig contract en komende maandag wordt gepresenteerd in het Giuseppe Meazza. Spalletti maakte dinsdag bekend dat hij zijn aflopende verbintenis bij AS Roma niet zou verlengen.

Update 9 juni 16.07 uur - Internazionale komt met witte rook over Spalletti

Internazionale heeft vrijdagmiddag bevestigd dat Luciano Spalletti de nieuwe trainer wordt. De Italiaan, vorig seizoen actief bij AS Roma, heeft een tweejarig contract getekend en wordt woensdag officieel gepresenteerd. Op maandag 3 juli leidt Spalletti zijn eerste training, zo maakt Inter bekend. De oefenmeester besloot zijn aflopende contract bij Roma niet te verlengen.