Ajacieden melden zich bij Oranje; Klaassen ontbreekt door blessure

Davy Klaassen ontbreekt dinsdag bij Oranje in de oefenwedstrijd tegen Marokko. De aanvoerder van Ajax kampt met een knieblessure en meldt zich donderdag pas bij de selectie van het Nederlands elftal. Het is onbekend hoe ernstig de blessure van de Ajacied is. Afgelopen woensdag speelde hij nog negentig minuten mee in de met 0-2 verloren Europa League-finale tegen Manchester United.

Na de verloren finale kregen de internationals van Ajax een paar dagen rust, waarna zij zich zondagavond meldden in Portugal. Matthijs de Ligt, Nick Viergever, Kenny Tete en Joël Veltman sloten aan bij de selectie van interim-bondscoach Fred Grim, zo meldde OnsOranje. Ook Tottenham Hotspur-spits Vincent Janssen meldt zich zondagavond in Portugal.

Naar verwachting meldt Klaassen zich donderdag bij Oranje, al is dat nog niet helemaal zeker. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies aan de hand is met zijn knie en of hij deze interlandperiode nog in actie kan komen, of dat zijn seizoen erop zit.