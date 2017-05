Interim-coach De Groot: ‘Een lot uit de loterij als je in de nacompetitie komt’

Het rommelt behoorlijk bij NEC. Na de degradatie uit de Eredivisie hing er een grimmige sfeer in en rondom het stadion, is technisch manager Edwin de Kruijff vertrokken bij de club, is de komst van de nieuwe trainer Robbie Alflen onzeker en likt interim-trainer Ron de Groot de wonden.

Na de 1-0 nederlaag in Breda van afgelopen donderdag, ging het zondag helemaal mis voor eigen publiek. NEC ging met 1-4 onderuit en meldt zich volgend seizoen in de Jupiler League. "Natuurlijk, dit is zeer pijnlijk", liet De Groot na afloop weten tegenover Omroep Gelderland. "Het is een lot uit de loterij als je in de nacompetitie komt. Je ziet de raarste uitslagen. Ik vind dat we het in Breda al hebben laten liggen."

Drie jaar geleden degradeerde NEC ook al uit de Eredivisie. Toen werd de club het jaar erop meteen kampioen. De Groot vond het nog te vroeg om te praten over hoe de toekomst van de club er dit keer uit gaat zien. "Nee, ik ga nu niet praten over wat nu. Daar gaan we het de komende dagen wel over hebben." Ook over zijn eigen toekomst is De Groot duidelijk. Hij wil niet definitief aan de slag als hoofdtrainer. “Dat heb ik ook al zo vaak aangegeven. Ik zit daar niet op te wachten als ik ook weer zie wat er de afgelopen weken op je afkomt. Dus dat is inderdaad uitgesloten.”