Balotelli grapt: ‘Dan zou ik die twee eerst moeten vermoorden’

Mario Balotelli heeft veelvuldig zijn ambitie uitgesproken om de Ballon d'Or te winnen, maar beseft dat het voorlopig een onmogelijke opgave is. De spits van OGC Nice is nog ver verwijderd van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, geeft hij toe. Toch blijft de droom bestaan om ooit gekroond te worden tot 's werelds beste voetballer.

"Ik zou die twee moeten vermoorden om de Ballon d'Or te winnen", grapt Balotelli in de Italiaanse krant Bresciaoggi. "Wat ik tot nu toe heb gepresteerd in mijn carrière, is niet genoeg geweest. Ik zal meer moeten laten zien", zegt de realistische Italiaan. De komende weken richt Balotelli zich echter niet op het voetbal.

"Ik ga voor twee weken op vakantie. De Champions League-finale ga ik niet eens zien", aldus de spits. Zijn contract in Nice loopt deze zomer af en het is nog onduidelijk waar de toekomst van de 26-jarige Balotelli ligt. Hij koestert een zwak voor Palermo, de club uit zijn geboortestad. "Ooit wil ik mijn carrière wel beëindigen bij de club uit mijn stad, maar ik ben nog jong."