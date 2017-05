Lang gekoesterde wens van Sampaoli komt uit na statement Sevilla

Jorge Sampaoli wordt zoals verwacht de nieuwe bondscoach van Argentinië. Sevilla heeft een voorakkoord bereikt met de Argentijnse voetbalbond over de overgang van de trainer, zo meldt de club via de officiële kanalen. Alleen papierwerk scheidt Sampaoli nog van het bondscoachschap; voor 1 juni moeten de laatste documenten ingediend en ondertekend worden.

Sevilla meldt een 'vast bedrag' te ontvangen voor Sampaoli, wiens contract nog een jaar doorliep. Eerder deze week liet clubvoorzitter Pepe Castro nog weten dat het gaat om 1,5 miljoen euro. "Dat is zijn clausule. Anders vertrekt hij niet", zei Castro. "We zien hem niet graag vertrekken." Sampaoli loodste Sevilla dit seizoen in zijn eerste jaar naar de vierde plek in LaLiga en de achtste finales van de Champions League. Vermoedelijk wordt Eduardo Toto Berizzo zijn opvolger: Berizzo gaat vertrekken bij Celta de Vigo.

Sampaoli, die eerder dit jaar nog aan het Nederlands elftal werd gelinkt, volgt de vertrokken Edgardo Bauza op bij Argentinië. Het is voor de geboren Argentijn een lang gekoesterde droom om bondscoach te worden van de Zuid-Amerikaanse voetbalgigant. "Het zou me fantastisch lijken om trainer van Lionel Messi te zijn en hem iedere dag vanaf de zijlijn in actie te zien", liet de ex-bondscoach van Chili in januari nog weten. Sampaoli wordt belast met de taak om Argentinië naar het WK 2018 te loodsen; het land staat momenteel vijfde in de kwalificatiegroep en dat is ontoereikend voor directe kwalificatie.