Rode Duivel betrokken bij vechtpartij: ‘Betreur dat ik betrokken ben geraakt’

Jason Denayer is afgelopen weekend na het uitgaan in Brussel betrokken geraakt bij een vechtpartij. Op social media verscheen een video waarop te zien is dat de Belgisch international iemand een schop in het gezicht geeft. De verdediger, die afgelopen seizoen door Manchester City verhuurd werd aan Sunderland, heeft zijn excuses aangeboden.

“Ik heb instinctief gereageerd”, laat Denayer weten. Hij was naar eigen zeggen op weg naar zijn auto, toen hij een vriend hoorde schreeuwen. “Ik keerde terug en toen zag ik een man die zware klappen aan het uitdelen was aan mijn vriend. Ik zag dat mijn vriend in gevaar was en moest tussenbeide komen. Mijn enige doel was mijn vriend beschermen.”

Volgens zijn management laat de video slechts een deel van de feiten zien. “Jason heeft ons uitgelegd hoe de vork in de steel zit en we zien geen redenen om aan zijn woorden te twijfelen. Hij is tussenbeide gekomen om een vriend te helpen en het geweld te doen stoppen. Het was een instinctieve vorm van bescherming in een duidelijke noodsituatie”, zegt Jesse De Preter tegenover Sporza.

Vanuit het andere kamp klinken toch andere geluiden. “Lafheid heeft een gezicht en in dit geval ook een naam. Deze ondoordachte voetbalspeler heeft met zijn vrienden één van mijn jongere broers aangevallen en hem zwaar verwond”, schrijft de broer van de man die de schop in het gezicht kreeg op Facebook. “Een professionele voetballer, die met de volste kracht van zijn trap iemand in het gezicht trapt. Nog ernstiger is dat toen de jonge heer onbewust op de grond lag, hij een reeks slagen werd toegediend door de voetbalster en zijn vrienden.”