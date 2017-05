Oranje-international hoopt op transfer na ‘rotseizoen’ in Engeland

Marten de Roon beleefde een seizoen met ups-and-downs. De 26-jarige middenvelder degradeerde met Middlesbrough uit de Premier League, maar debuteerde in november vorig jaar ook in het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De Roon zegt evenwel een kater overgehouden te hebben aan zijn eerste jaar in Engeland.

"Het was een rotseizoen", laat de enkelvoudig international op niet mis te verstane weten aan FOX Sports. "Niet alleen in sportief opzicht, maar je voelt het ook in je hoofd. Daar word je minder vrolijk van. Dan is het wel fijn dat je hier even kunt zijn." De Roon meldde zich dinsdag in Noordwijk voor een tweedaagse oefenstage met Oranje.

"Ik had het wel een beetje gehoopt", zegt hij over zijn uitnodiging. "Ik zat de laatste keer natuurlijk ook in de voorselectie. Toen viel ik af. De keer daarvoor mocht ik wel mee, nadat ik op het laatste moment was opgeroepen. Dus ik had er wel hoop op dat ik mij toch even mocht laten zien en melden. Hopelijk kan ik wat laten zien."

De Roon werd in de zomer van 2016 voor veertien miljoen euro door Middlesbrough opgepikt bij Atalanta en speelde in zijn debuutjaar uiteindelijk 33 competitiewedstrijden, waarvan 32 als basisspeler. Daarin was hij goed voor vier doelpunten. Of hij volgend seizoen nog actief is in het Riverside Stadium, weet hij vooralsnog niet.

"Je wilt natuurlijk op het hoogste niveau spelen, dus we gaan zien wat de zomer brengt. Maar voorlopig ben ik gewoon nog bij Middlesbrough en heb ik een contract. Als ik er volgend jaar nog speel, gaan we zo snel mogelijk terug proberen te komen. Op dit moment speelt er nog niets", besluit De Roon, die nog tot medio 2020 vastligt bij Boro.