Zidane blijft prijzen winnen: ‘Van binnen ben ik erg gelukkig’

Real Madrid boekte zondagavond een 0-2 overwinning op Málaga en stelde daarmee definitief de eerste plaats in LaLiga veilig. Trainer Zinédine Zidane was na afloop trots op zijn spelers, zo vertelde hij op een persconferentie die hij nog moest onderbreken omdat feestende spelers de persruimte binnen kwamen stormen.

“De spelers zijn spectaculair. Deze titel komt iedereen toe, maar zeker de spelers die hebben gevochten. Iedere speler is belangrijk bij ons, dat is altijd onze boodschap geweest. We gaan dit nu vieren. We gaan neer Cibeles omdat we moeten denken aan al die mensen die achter ons staan. En daarna bereiden we ons voor op de Champions League-finale”, aldus Zidane, die een opvallend nuchtere indruk maakte.

“Het lijkt misschien niet zo, maar van binnen ben ik erg gelukkig”, aldus de Fransman. “Dit is de moeilijkste en mooiste competitie en als je die dan wint, dan maakt dat je heel erg blij. Het was belangrijk dat we na vele, vele jaren weer eens kampioen zouden worden. Voor Real was dat extra belangrijk, want dit is de beste ploeg van de wereld. We moesten wel.”

“Het gevoel is erg goed”, zei verdediger Sergio Ramos. “Dit is een beloning voor onze constantheid. We hebben een geweldig team dat het na zoveel opofferingen heeft verdiend om de competitie te winnen. Dit is de beste competitie van de wereld en Real heeft laten zien daarin de beste ploeg te zijn. We kunnen nu feesten. We wachten op onze fans bij Cibeles.”